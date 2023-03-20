وزير العدل: لا تقلقوا من صندوق دعم الأسرة.. المبالغ ستكون زهيدة

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بأن يكون صندوق دعم الأسرة قائما على دراسات، كي لا نقع في مديونية مرة أخرى، مشيرا إلى أنّه تم عمل دراسات اكتوارية استغرقت وقتا طويلا جدًا بالتعاون مع وزارة التضامن.

وأضاف مروان، خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، التي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، أنّ وزارة التضامن أمدت وزارة العدل ببيانات كثيرة جدًا، لوضع المبالغ التي تعمل على إقامة الصندوق وعدم مديونيته مرة أخرى.

وكشف عن أنّ الدراسىة الاكتوراية انتهت الأسبوع الماضي، والمبالغ ستكون زهيدة جدًا، ولا تشكل عقبة أمام أي أسرة مصرية مهما كان دخلها قليل، «هتبقى مبالغ زهيدة جدًا ومحدش يقلق خالص من حكاية الصندوق».

وأكمل أنّ الصندوق سيكون له موارد من مصادر متعددة لتغطية التكاليف، لأنه قائم على دراسة سليمة بنسبة 100%، وقريبًا سيتم عرضه مع مشروع القانون على الرئيس السيسي.