وزيرة الهجرة تلتقي عمدة مدينة «إيرفين» الأمريكية لبحث تعزيز التعاون

على هامش زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فرح خان عمدة مدينة إيرفين الأمريكية، لبحث تعزيز التعاون مع المدينة التي تضم عددا كبيرا من الجالية المصرية، وكذلك بحث تدشين توأمة مع المدن المصرية، بحضور السفير أحمد شاهين، القنصل العام لمصر في لوس أنجلوس.

الاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات المصرية الأمريكية العام الماضي

وتناول اللقاء مناقشة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث إنه مجال اهتمام وتخصص السيدة عمدة إيرفين، كما تم الاتفاق على أهمية مواصلة التعاون بين الجانبين المصري والأمريكي في هذا المجال، آخذين في الاعتبار حاجة الدولتين للتعاون في هذا المجال الذي يمثل مستقبل العالم في ظل القدرات الخاصة بكل منهما في هذا الشأن، سواء في حقول بنبان بمصر، وتطور تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة بالولايات المتحدة الامريكية وتحول الكثير من المدن الأمريكية لاستخدام الكهرباء في الأجهزة بدلا من الغاز حفاظا على البيئة.

وخلال اللقاء، أشادت السفيرة سها جندي بإنجازات السيدة فرح خان ذات السمعة الطيبة وتأثيرها على مجتمع إيرفين، معربة عن تطلعها على تعزيز التعاون مع مدينة إيرفين التي تضم عددا كبيرا من المصريين وتدشين شراكات خصوصا في ظل الاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات المصرية الأمريكية العام الماضي.

وأضافت الوزيرة أن مصر تلعب دورا رائدا في التصدي لتغير المناخ من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية بشكل رئيسي، من خلال سعيها الدؤوب لتوحيد جهود العالم من خلال استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27» في شرم الشيخ، لافتة إلى أنه تم إعلان شرم الشيخ كمدينة خضراء قبل المؤتمر، مما يسلط الضوء على اتجاه الحكومة في التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة وتشجيعها على الاستثمارات للحفاظ على البيئة وإنشاء عدد من المشاريع المتعلقة بالطاقة الخضراء، وقد كرست الحكومة المصرية بالفعل جهودا وتنسق دورها مع حكومة الإمارات العربية المتحدة استعدادا لمؤتمر COP28.

وكشفت الوزيرة عن مشاركة عدد من شباب المصريين الباحثين والدارسين بالخارج من ذي التخصصات البيئية لاستعراض أفكارهم ومقترحاتهم للمساهمة في مشاريع التنمية البيئية في مصر، حيث تم اختيار 6 علماء مصريين شباب من بين 300 متقدم لعرض مشاريعهم في مواضيع مختلفة بما في ذلك الاستدامة والروبوتات والطاقة الخضراء في مجال نحو صفر انبعاثات كربونية، منوهة إلى أنه تم جمع هذه العروض وتقديمها إلى دولة رئيس الوزراء كما تم موافاة الوزارات المعنية.

وأكدت السفيرة سها جندي، حرص الوزارة على تعزيز العلاقات مع الخبرات المصرية بالخارج من علماء وخبراء، للاستفادة من إمكانياتهم في دعم جهود التنمية في مصر.

ولدعم هذه الجهود، أطلقت الوزارة سلسلة من المؤتمرات تحت عنوان «مصر تستطيع»، وستركز الوزارة هذا العام على التجارة والصناعة في أفريقيا في ضوء إطلاق اتفاقية التجارة الحرة في أفريقيا التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا، مما سيشكل مظلة تدعم الشركات الناشئة الخضراء وتستخدم اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية للتركيز على الشركات الناشئة من قبل الشباب وتضع الجهود المبذولة للحصول على تعزيز التعاون والتواصل بين دول القارة السمراء.

جهود تواصل مصر مع الدول الأفريقية

ودعت الوزيرة رجال الأعمال بمدينة إيرفين الأمريكية إلى الاستثمار في مصر في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، سواء كانوا من المصريين بالخارج أو من غير المصريين، فضلا عن تبادل الخبرات بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم لإنشاء شراكات في مختلف القطاعات.

ومن جانبها، رحبت فرح خان، عمدة مدينة إيرفين، لافتة إلى أنها قد قامت بزيارة إلى مصر بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ «cop27»، معربة عن انبهارها بمصر وجوها وشعبها.

وقالت «خان»، إن إيرفين هي أول مدينة في مقاطعة أورانج تتعهد بحياد الكربون استجابة لأزمة المناخ المتزايدة، متخذة نهج للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ويتم تحقيق ذلك من خلال إجراءات مثل تقديم منح المنزل الأخضر للأسر التي تغير الأجهزة والمصابيح الكهربائية للتحول إلى منازل صديقة للكربون الأخضر.

كما أعربت عمدة مدينة إيرفين عن اهتمامها واستفسارها عما إذا كانت مصر تتطلع إلى الانتقال من مصادر طاقة الغاز إلى الكهرباء، وبالتالي الاستثمار أكثر في الحث من أجل تقليل الأضرار المناخية بشكل أكبر، موضحة أنها تعطي الأولوية بشكل مكثف للشركات الناشئة في الصناعة الخضراء.

وأكدت «خان»، أن جهود تواصل مصر مع الدول الأفريقية ستكون بصمة ملحوظة في تنمية القارة، وحماية البيئة هي خطوة أساسية لحماية الأجيال القادمة.

وخلال اللقاء، أكد السفير أحمد شاهين، القنصل العام لمصر في لوس أنجلوس، تعزيز التعاون والتنسيق وأهمية بحث تؤامة مع إحدى المدن المصرية لتحقيق المزيد من التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ختام اللقاء، أهدت السفيرة سها جندي درع وزارة الهجرة لفرح خان عمدة مدينة ايرفين، كما تبادلتا الهدايا التذكارية.