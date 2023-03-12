«الهجرة» تطلق حملة لحث المصريين بالخارج على الاستثمار في وطنهم

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إطلاق حملة توعوية تحت عنوان: «خبراء مصر بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟»، في إطار دور وزارة الهجرة في الترويج للدولة المصرية وإنجازاتها، وتحفيز جهود الاستثمار ضمن استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل مع المستثمرين بالخارج.

فرص استثمارية واعدة

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على ما يتميز به السوق المصري من عوامل جذب وفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات، في ظل عملية التنمية التي تتم على أرض مصر وتوفير بنية تحتية على أعلى مستوى، واتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على المستثمرين، ومن بينها إنشاء وحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحل مشاكل المستثمرين كما عملت الدولة على تهيئة مناخ الاستثمار، علاوة على أن الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريون بالخارج عرضا مختصرا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر.

وأكدت السفيرة سها جندي، أن الدولة المصرية عملت على تهيئة المناخ للاستثمار بشتى السبل، حيث حرصت على إجراء المزيد من التعديلات على قانون الاستثمار، بجانب إطلاق خارطة مصر للاستثمار الصناعي، والتي تضم عشرات المشروعات التي يمكن الاستثمار فيها في مصر، مقسمة حسب المناطق الجغرافية وكذلك حسب المجالات المختلفة، ما يقدم رؤية واضحة للمستثمرين.

فريق عمل متميز لتقديم الاستشارات للمستثمرين

وحول التيسيرات المتاحة لبدء الاستثمار في مصر، أوضحت وزيرة الهجرة أن الهيئة العامة للاستثمار تخصص «الشباك الموحد» لخدمات المستثمرين بالخارج، والذي يقدم كل التسهيلات للمصريين بالخارج من المستثمرين في مصر، كما يوجد فريق عمل متميز لتقديم كافة الاستشارات للمستثمرين حول جدوى المشروعات المختلفة المراد الاستثمار فيها.

وتابعت السفيرة سها جندي أن الحملة تهدف أيضا إلى تسليط الضوء على نجاحات خبرائنا من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، والتعريف بما يتميز الاستثمار في المصري، وما يمثله السوق المصري من فرص جذب للاستثمارات، كونه سوقًا كثيف السكان ومتعدد الفرص ويمتاز ببنية تحتية قوية للغاية، مع ما تقوم به الدولة من استثمارات في الطرق والمنشآت المختلفة في أنحاء الوطن.

وخلال الحلقة الأولى التي يشارك فيها كبار المستثمرين، تناول «ريك منسى» مؤسس شركة «health espresso» للخدمات الصحية في كندا، والخبير في مجالات الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي، آليات نقل جزء من استثماراته، وكيف نجحت مصر في جهود التنمية رغم ما شهده العالم من تحديات ضخمة خلال السنوات الماضية.

وأضاف «منسى»، أن «بناء الوطن يحتاج لسنوات وصبر»، كما كشف عن اتجاهه لبدء استثمارات في مصر بتكلفة تصل إلى 300-400 مليون دولار.. موجها رسالة أن العمل هو الحل الوحيد لضمان تلبية احتياجاتنا اللازمة وتوفير فرص العمل.