«الهجرة» تنشر فيديو جديدا لأبناء المصريين بالخارج ضمن «اتكلم عربي»

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مقطع فيديو جديد، على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، في إطار خطة عمل الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية لدى أبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث.

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» لأبناء المصريين بالخارج

وتضمن منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» على موقع «فيسبوك»: «أولادكم أكيد اتفرجوا على أفلام الكرتون باللغة الإنجليزية، شجعوهم يسمعوها تانى بلغتنا المصرية، عشان تنموا عندهم اللغة».

https://www.facebook.com/reel/753438746335721

المبادرة الرئاسية تتضمن 3 مراحل من عمر 3 سنوات وحتى 18 سنة

وخلال الأيام القليلة الماضية، أطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تحت عنوان «جذورنا المصرية»، لاستكمال أهداف المبادرة والتي لاقت نجاحا كبيرا منذ إطلاقها وحتى الآن.

وتعد «اتكلم عربي» من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية، وتتضمن المبادرة الرئاسية 3 مراحل، وذلك من عمر 3 سنوات وحتى 18 سنة، أى الجيليلن الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.

وتحرص وزارة الهجرة على نشر فيديوهات عدة، من حين لآخر، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بهدف التواصل المستمر مع أبناء الجيليلن الثاني والثالث للمصريين بالخارج، للحفاظ على هويتهم ولغتهم العربية.