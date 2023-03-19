«الهجرة» تنظم دورة مجانية حول «تطوير الأعمال» للتأهيل لسوق العمل

دورات تدريبية مجانية، يعلن عنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، من حين لآخر لشباب جميع المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بهدف توفير البدائل الآمنة والمتاحة للشباب، وذلك في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات.

استخدام وسائل التسويق المختلفة والحديثة لتكبير حجم الأعمال

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة خلال هذه الأيام، وتابع المركز: «تدريب #تطوير_الأعمال Business Development هيفتح لك فرص شغل في مجالات كتير في سوق العمل لأنك هتتعلم: تحديد أهدافك، إزاي تطور من خطة الأعمال وتحديثها، طرق التوسع والتوجه لأسواق ومنتجات جديدة، استخدام وسائل التسويق المختلفة والحديثة لتكبير حجم الأعمال، بالإضافة إلى تكوين شراكات مثمرة وغيره».

خلال الفترة من 2 أبريل وحتى 6 أبريل «أون لاين» لشباب جميع المحافظات

وأشار المركز المصري الألماني إلى أن تدريب «تطوير الأعمال» سيكون خلال الفترة من 2 أبريل وحتى 6 أبريل من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 عصرا، على أن يكون التدريب «أون لاين» لشباب جميع المحافظات.

ويأتى هذا التدريب استكمالا لسلسلة الدورات التدريبية التى ينظمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بشكل مستمر، لشباب جميع المحافظات، سواء من خلال الحضور داخل قاعات المركز، أو عن طريق الحضور «أون لاين».