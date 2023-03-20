الرئيس الصيني: سعيد بزيارة روسيا وأتطلع لتبادل وجهات النظر مع بوتين

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، عن سعادته البالغة بزيارة روسيا مرة أخرى بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك في بيان للرئيس الصيني لدى وصوله إلى مطار فنوكوفو بموسكو اليوم، في زيارة رسمية إلى روسيا تستمر حتى بعد غد الأربعاء.

وقال شي في بيانه، إنّه لمن دواعي سروري البالغ أن تطأ قدماي مرة أخرى أرض روسيا، جارنا الصديق، وأن أزور دولة إلى الاتحاد الروسي بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين بالنيابة عن الصين حكومة وشعبا، أود أن أعرب عن تحياتي الحارة وأطيب التمنيات لروسيا حكومة وشعبا.

وأكد بحسب الموقع الرسمي لشبكة سي جي تي إن الصينية، أنّ «الصين وروسيا جارتان صديقتان تربطهما جبال وأنهار مشتركة، قبل عشر سنوات قمت بأول زيارة دولة لروسيا كرئيس للصين، وفتحت مع الرئيس بوتين فصلا جديدا في التطور الشامل للعلاقات الصينية الروسية».

وأضاف شي: «على مدار العقد الماضي، عزّز البلدان العلاقات الثنائية وقاما بتنميتها على أساس عدم التحالف وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث، وضربا مثالا رائعا لتطوير نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى يتسم بالاحترام والتعايش السلمي والتعاون المربح المتبادل للجانبين»".

الصين ستعمل مع روسيا لدعم التعددية الحقيقية

وقال: «عمقنا الثقة السياسية المتبادلة، ووسعنا التعاون العملي، وحافظنا على تعاون دولي وثيق وفعال، وأقمنا صداقة طويلة الأمد بين شعبينا، لم يؤد نمو العلاقات الصينية الروسية إلى فوائد ملموسة لشعبي بلدينا فحسب، بل قدم أيضا مساهمات مهمة في التنمية والتقدم في العالم».

وأشار الرئيس الصيني - في بيانه - إلى أنّه «باعتبارهما دولتين رئيسيتين في العالم وعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تلعب الصين وروسيا أدوارا مهمة في الشؤون الدولية، وفي عالم يسوده التقلب والتحول، ستواصل الصين العمل مع روسيا لحماية النظام الدولي مع وجود الأمم المتحدة في جوهرها، والنظام الدولي الذي يدعمه القانون الدولي، والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

وأكد أنّ الصين ستعمل مع روسيا لدعم التعددية الحقيقية، وتعزيز عالم متعدد الأقطاب وديمقراطية أكبر في العلاقات الدولية، والمساعدة في جعل الحكم العالمي أكثر عدلا وإنصافا.

وأضاف شي: «خلال زيارتي، أتطلع إلى تبادل متعمق لوجهات النظر مع الرئيس بوتين حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، لوضع مخطط للتنسيق الاستراتيجي والتعاون العملي بين الصين وروسيا في العصر الجديد إنني على ثقة من أن الزيارة ستحقق نتائج مثمرة، وستضخ زخما جديدا في النمو السليم والمطرد لشراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا للعصر الجديد».