روسيا تصد هجوما أوكرانيا على مواقع بـ«مقاطعة زابوروجيا»

صدت القوات الروسية، هجوما أوكرانيا على مواقع في قرية «نوفوداروفكا»، بـ«مقاطعة زابوروجيا»، ما أسفر عن هزيمة نارية بالقوات المهاجمة وتدمير سيارة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقصفت القوات الأوكرانية، أراضي «مقاطعة دونيتسك» 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 37 طلقة ذخيرة مختلفة العيارات بينها عيار 155 ملم و 122 ملم.

مقتل وإصابة 5 مدنيين جراء قصف أوكراني على «دونيتسك»

وأمس الأول الجمعة قتل شخص وأصيب 4 مدنيين جراء القصف الأوكراني، في مدينة «دونيتسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، قال كاسبر كانوستو، رئيس جمعية «أصدقائك الفنلنديين» إن 5 من المقاتلين الفنلنديين أصيبوا في أوكرانيا، مضيفا إن 3 منهم لا يزالون في المستشفى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.