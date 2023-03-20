«رويترز»: روسيا أصبحت أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين  

أظهرت بيانات الحكومة الصينية، اليوم الاثنين، أن روسيا اجتازت السعودية لتصبح أكبر موردي النفط للصين في الشهرين الأولين من عام 2023.

الخام الروسي يخضع للعقوبات ويباع بخصومات هائلة

وذكر تقرير لوكالة «رويترز»، أن المشترين انتهزوا الفرصة لشراء النفط الروسي الذي يخضع للعقوبات بخصومات هائلة، وبحسب لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، فإن إجمالي شحنات النفط من روسيا بلغ 15.68 مليون طن في يناير وفبراير، أو ما يعادل 1.94 مليون برميل يوميا بارتفاع 23.8 بالمئة بعد أن كانت 1.57 مليون برميل يوميا في الفترة ذاتها عام 2022.

روسيا كانت ثاني أكبر مورد نفط للصين

وكانت روسيا ثاني أكبر مورد نفط خام للصين بالعام الماضي، إذ بلغ حجم الشحنات 86.2 مليون طن، وبلغ إجمالي واردات السعودية للنفط الخام 13.92 مليون طن في أول شهرين من العام، وهو ما يعادل 1.72 مليون برميل يوميا، وذلك بانخفاض عن معدل العام الماضي الذي بلغ 1.81 مليون برميل يوميا.

وكانت السعودية المورد الأكبر للصين في عام 2022 إذ كانت تبيع 87.49 مليون طن من النفط الخام خلال العام وهو ما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا.

وأدت العقوبات الغربية وسقف الأسعار على النفط الخام الذي تشحنه روسيا بحرا منذ بداية الأزمة الأوكرانية إلى الحد من شراء الإمدادات الروسية من النفط، مما دفع روسيا لبيعه بخصومات هائلة وفقا لأسعار القياس العالمي.