وزيرة الثقافة تنعى الراحل حلمي شعراوي: ترك تراثا فكريا كبيرا

نعت الدكتور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتور حلمي شعراوي، خبير الشؤون الأفريقية، ومؤسس مركز البحوث العربية والأفريقية، ورئيس لجنة ملتقى تفاعل الثقافات الأفريقية بالمجلس الأعلى للثقافة، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

وقالت وزيرة الثقافة، إنّ الراحل من أهم المُتخصصين في الدراسات الأفريقية، وقدّم للمكتبة البحثية تراثًا فكريًا كبيرًا، وخاصة فيما يهم الشأن الأفريقي، من خلال تبنيه لقضايا الدول الأفريقية منذ ستينيات القرن الماضي.

وقدّمت وزيرة الثقافة، العزاء لأسرته وأصدقائه وطلابه ومحبيه، ‏داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان‎.

يُذكر أنّ الراحل تخرج في كلية الآداب قسم الاجتماع جامعة القاهرة عام 1958، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مركز البحوث العربية والأفريقية، وعمل رئيسًا للجنة تفاعل الثقافات الأفريقية بالمجلس الأعلى للثقافة، وهو مسؤول حركات التحرير الأفريقية من عام 1960 حتى عام 1975، وأستاذ علوم سياسية بجامعة جوبا بالسودان، وخبير العلاقات العربية الأفريقية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وله العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية والمقالات الصحفية عن القارة الأفريقية باللغتين العربية والإنجليزية.