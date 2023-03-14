مستشار وزيرة الثقافة: مهرجان الإسماعيلية الأقدم والأعرق على مستوى العالم العربي

قال الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، إن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة هو الأقدم والأعرق على مستوى العالم العربي، وهو مهرجان ترسخت تقاليده عبر أجيال عديدة من الفنانين العظام، الذين وضعوا على كاهلهم مسؤولية هذا الكيان وحافظوا على استمراريته.

وأضاف في كلمة نيابة عن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، خلال حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية: «اليوم ونحن ندخل الدورة 24 من هذا المهرجان الذي يحتفي بالسينما التسجيلية وصُناعها، هذه النوعية الفيلمية التي تعتني بكل ما هو حي ومباشر وواقعي وتمجد كل ما هو إنساني وتفتح الباب لقراءة التاريخ وتفهم الجغرافيا واستيعاب التحولات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية، لذا فإن ميلاد هذا المهرجان في مدينة الإسماعيلية، المدينة التي أصبحت عنواناً للنضال والكفاح الوطني، وسطر أهلها أسمى آيات الجهاد وأكبر تجليات حب تراب هذا الوطن، كان يعني الكثير بالنسبة للسينما التسجيلية بشكل عام، ولصُناعها بشكل خاص».

واختتم: «استطاع صناع السينما عبر الأجيال المختلفة أن ينهلوا من حكايات هذه المدينة وينسجوا منها مادة لأفلام عاشت وبقيت وأثرت».