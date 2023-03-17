المتسابق كريم الخولي يحاور وزيرة الثقافة في «الدوم».. ولجنة التحكيم: موهبتك تحرك القلب

حاور كريم الخولي، أحد متسابقي برنامج «الدوم» من فئة التقديم، الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وعلقت الإعلامية ريهام السهلي، على أدائه قائلة: «حاسة إنك مرتاح وأنت بتعمل الحوار، واتبسطت إنك فاهم السؤال مش مجرد سؤال مكتوب وبتقراه».

وأشار الإعلامي محمد سعيد محفوظ: «موهبتك تحرك القلب وأنت شاطر، ودي حاجة ميختلفش عليها اتنين، وأتشوق إني أشوفك بشكل احترافي، عشان أكون من جمهورك».

حلقة جديدة

بدأت منذ قليل، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة dmc.

برنامج «الدوم» بكل المحافظات

وحقق الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، نجاحًا كبيرًا.

ويجوب البرنامج محافظات مصر، بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، والقاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.