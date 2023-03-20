محافظ سوهاج يتفقد أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي أمام المدينة الطبية، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الآداء، وإزالة أية معوقات، بحضور مسؤولي الشركة المنفذة، ومسئولي حماية النيل، ورئيس حي غرب سوهاج.

توسعة الجزء المتبقي من الكورنيش الغربي

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل المشروع، التي تشمل تطوير وتوسعة الجزء المتبقي من الكورنيش الغربي في المسافة من نفق الشهيد اللواء نبيل فراج، وحتى الكوبري العلوي الجديد، بمسافة 800 متر، وتكلفة 45 مليون جنيه، والذي يهدف إلى تيسير الحركة المرورية ومنع التكدس والازدحام بمنطقة الكورنيش الغربي والمدينة الطبية، وتشمل الأعمال التكسيات الحجرية لجانب نهر النيل، والتوسعة، وإنشاء «بربخ» أعلى مأخذ المياه، بالإضافة إلى أعمال الخرسانة.

محافظ سوهاج يوجه بتكثيف الأعمال والالتزام

وجه محافظ سوهاج، بتكثيف الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، الذي يخدم قطاعا عريضا من أبناء سوهاج، مع ضرورة الالتزام بجميع إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالموقع.