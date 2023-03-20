3 مشاهد مأساوية في جريمة قتل تاجرة ملابس على يد معلمة ببني سويف

جريمة مأساوية، ارتكبتها معلمة في إحدى المدارس الصناعية بمركز شرطة الفشن ببني سويف، إذ أنهت حياة زميلتها «ألفت جرجس» تبلغ من العمر 65 عامًا، بدافع سرقة أموالها ومصوغاتها الذهبية الخاصة، وانتهزت فرصة تواجدها بمحل سكنها بمفردها وقامت بخنقها وسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بها، وفرت هاربة إلا أن كاميرات المراقبة كانت لها بالمرصاد والتقطت تحركاتها فور خروجها من مسرح الجريمة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها.

وتستعرض «الوطن» 3 مشاهد صعبة في جريمة تاجرة الملابس ببني سويف التي ذاع صيتها بالمنطقة.

المشهد الأول.. كتم أنفاسها والتعدي عليها

وفقًا لبيان وزارة الداخلية التي أصدرته في وقت سابق، الواقعة بدأت عندما تبلغ لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بني سويف من أحد الأشخاص، باكتشافه وفاة والدته ربة منزل بمسكنهما الكائن بدائرة المركز وسرقة مصوغاتها الذهبية.

وتوصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف إلى أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز تربطها معاملات تجارية بالمجني عليها وأمكن ضبطها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت بتوجهها للمجني عليها لاستدانة مبلغ مالي منها، إلا أن الأخيرة رفضت فحدثت بينهما مشادة كلامية فقامت المجني عليها بمحاولة الاستغاثة مما دعاها لكتم أنفاسها والتعدي عليها، محدثةً إصابتها التي أودت بحياتها واستولت على مصوغاتها الذهبية وبإرشادها أمكن استعادة المسروقات.

المشهد الثاني.. مثلت الجريمة في ثبات وهدوء تام

وبعد غضون ساعات قليلة وصلت الأجهزة الأمنية وفريق النيابة لمعاينة مسرح الجريمة وخضعت المتهمة لمعاينة تصويرية بالصوت والصورة، ومثلت الجريمة أمام فريق النيابة لبيان كيفية ارتكابها الجريمة في ثبات وهدوء تام وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا.

المشهد الثالث.. وجود المجني عليها بمفردها بالمنزل

روى باسم نجل المجني عليها تفاصيل الواقعة واللحظات الأخيرة في حياة والدته، أن المتهمة استغلت عدم وجودي بالمنزل وحضرت إلي المنزل وطرقت الباب للدخول، وعندما فتحت لها والدتي ودلفت بداخل المنزل، انتظرت بجلوس والدتي على الكرسي وانهالت عليها بـ3 خبطات في الرأس وتخلصت من والدتي بوحشية وكتمت نفسها، وأنها كانت على خطة محكمة لتنفيذها لسرقة المصوغات الذهببية من والدتي قائلا:«أمي كانت ست بسيطة وكانت تحسن لها وكانت تعرفها وصديقتها من 17 سنة.. وأن المتهمة دخلت المنزل ترتدي جلبابا أزرق وخرجت مرتدية ملابس مختلفة وكمامة لمحاولة الهروب من فخ الشرطة مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة عليها لعودة حق والدتي».

عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة

يقول المحامي أيمن عبد الله الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إن عقوبة سيدة بني سويف، وفق ما انتهت إليه النيابة العامة من أدلة اتهامها بقتل شريكتها وسرقة مشغولات ذهبية خاصة بها، هي الإعدام شنقًا بحسب مواد قانون العقوبات في جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وفق ما جاء في المادة 2344 من قانون العقوبات.