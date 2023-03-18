اللحظات الأخيرة في حياة سيدة بني سويف.. رفضت تقديم سلفة لشريكتها

لم تذرف عيناها دمعة واحدة، كانت تمثل جريمتها أمام النيابة العامة في ثبات وهدوء تام، شرحت تفاصيل قتل شريكتها في بني سويف، ووفق التحقيقات نفذت المتهمة جريمتها وقتلت شريكتها «نادية» عن طريق كتم أنفاسها حتى الموت، وبعدها سرقت 3 «غوايش ذهبية» وهاتفا محمولا وفرت هاربة.

اعترافات المتهمة

قضت المتهمة «سامية» 3 ساعات في تحقيقات النيابة العامة، أمس، ونسبت إليها تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، واعترفت المتهمة بجريمتها وأنها ذهبت إلى شريكتها وجلست معها وتحدثتا في تفاصيل نشاطهما بتجارة الملابس وانتهت الجلسة بينهما إلى طلب الأخيرة 20 ألف جنيه من شريكتها على سبيل «السلف» ورفضت المجني عليها ما آثار غضب شريكتها التي أسرعت نحوها وقبضت على رقبتها بيديها ولم تتركها إلا جثة هامدة.

سرقة 3 «غوايش ذهبية»

وقالت المتهمة أمام النيابة العامة إنها سرقت شريكتها بعد أن قتلتها داخل منزلها في الفشن ببني سويف، وإنها وجدت 3 «غوايش ذهبية» داخل دولاب المجني عليها فاستولت عليها وكذلك هاتفها المحمول وأرشدت المتهمة عن مكان المسروقات وتبين أنها كانت تحتفظ بها في منزلها، وقررت النيابة العامة حبس المتهة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أفادت تحقيقات النيابة بأن نجل المجني عليها اكتشف وفاتها عقب عودته من العمل فأسرع بإبلاغ الشرطة فانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة وتبين من جمع المعلومات وروايات شهود العيان أن شريكة المجني عليها كانت بصحبتها قبل اكتشاف الجريمة وجرى القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بتفاصيل الجريمة.

عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة

قال عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض، لـ «الوطن»، إن عقوبة سيدة بني سويف، وفق ما انتهت إليه النيابة العامة من أدلة اتهامها بقتل شريكتها وسرقة مشغولات ذهبية خاصة بها، هي الإعدام شنقًا بحسب مواد قانون العقوبات في جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة.