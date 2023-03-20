ضبط 25 بندقية خرطوش و15 متهما و6 قضايا مخدرات في حملة أمنية بأسيوط

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بقيادة اللواء أحمد جمال الدين، مدير الأمن، واللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، حملة مكبرة استهدفت قرى مركز أبو تيج، لضبط حائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص والخارجين عن القانون ومروجي المواد المخدرة.

25 بندقية خرطوش

وأسفرت الحملة التي شارك فيها العميد أحمد البديوي، رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد علي رئيس مباحث مركز أبو تيج والضباط سامي ثروت وأحمد ناجي وعمر عبد السميع ومحمد عصام معاوني المباحث، من ضبط 25 بندقية خرطوش و15 متهم مطلوب في أحكام قضائية متنوعة و6 قضايا اتجار في المواد المخدرة.

محاضر بالمضبوطات في الحملة الأمنية

حررت محاضر بالمضبوطات والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.