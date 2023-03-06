أول تعليق من الفائزة بجائزة المليون جنيه من «البريد»: «هحج أنا وأمي وأبويا»

قالت هدى المكاوي أحمد، الفائزة بجائزة المليون جنيه، من البريد المصري إنّها في حلم ولم تصدق حتى الآن أنها فازت بالجائزة.

وأضافت «المكاوي»، لـ«الوطن»، أنّها عندما اتصل بها أحد موظفي البريد المصري يخبرها بالفوز بالجائزة لم تصدق، متابعة: «لغاية دلوقتي مش مصدقة إني فوزت، لما حد كلمني من البريد وقالي افتكرته بيهزر، واتصلت بأخويا سألته ودخل على صفحة البريد على (فيس بوك) وتأكد، وقالي ألف ألف مبروك يا هدى أنت كسبتي».

تعمل مدرسة بمركز زفتي

وأكدت هدى، التي تعمل مدرسة في إحدى مدارس مركز زفتى، إن أول ما ستقوم به عند استلامها الجائزة تأدية فريضة الحج هي وأمها وأبيها.

يشار إلى أنّ ذلك يأتي في إطار حرص البريد المصري على تشجيع العملاء على الادخار واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية، وأعلنت الهيئة القومية للبريد الفائز بجائزة «المليون جنيه» لعملاء حسابات التوفير، وقد تم إجراء السحب بمبنى البريد بالقرية الذكية بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وجميع قيادات الهيئة، والأستاذ وليد محسن محمد علي، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي.