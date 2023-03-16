«هيئة البريد» تعلن إغلاق المكاتب يومي الجمعة والسبت

أعلن البريد المصري أن الخدمات التي يقدمها من خلال مكاتب البريد سوف تتأثر وسيتم غلق المكاتب يومي الجمعة والسبت الموافقين 17 و18مارس، لإجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية وتحديث ورفع كفاءة قواعد البيانات.

تأثر بعض الخدمات طول فترة التحديث

وقالت الهيئة في بيان رسمي، أن التحديثات التي تقوم بها ستؤثر أيضا على التعامل ببطاقات البريد المصري الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي مع إمكانية تأثر بعض الخدمات الأخرى طوال فترة التحديث، وذلك حرصاً من البريد المصري على تقديم خدماته للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، على أن تعود جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية للعمل بكامل طاقتها يوم الأحد الموافق 19 مارس.

كما يؤكد البريد المصري أن مركز الاتصال الخاص به سيكون متاحًا للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر 16789.