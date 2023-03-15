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البريد المصري يفوز بجائزة التميز في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين

كتب:

حسن عثمان
01:03 م | الأربعاء 15 مارس 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

فاز البريد المصري بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة، التي تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فئة أفضل وحدة متميزة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، التي تُمنح للجهات المحققة لأعلى النتائج في تقديم الخدمات للمواطنين؛ وذلك خلال حفل توزيع الجوائز والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء وأعضاء المجالس النيابية والهيئات القضائية ورؤساء الجامعات. 

أسماء مكاتب البريد الفائزة

وتأهل للتصفيات النهائية 10 مكاتب بريد على مستوى الجمهورية، وهي، مكتب بريد هليوبوليس الرئيسي، ومكتب بريد مدينتي، ومكتب بريد الرحاب، ومكتب بريد ضباط الهايكستب، ومكتب بريد شبين الجديد، ومكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي، ومكتب بريد الشيخ زايد، ومكتب بريد أخميم، ومكتب بريد صلاح سالم، ومكتب بريد الغردقة فرعي، وفاز منها 3 مكاتب بريد، الأول مكتب بريد شبين الجديد التابع لمحافظة المنوفية وتسلم الجائزة أشرف عبدالعاطي السيد زين مدير الفرع، والثاني مكتب بريد الشيخ زايد التابع لمحافظة الإسماعيلية، وتسلم الجائزة بسام فوزي حلمي عطالله مدير الفرع، والثالث مكتب بريد الغردقة فرعي التابع لمحافظة البحر الأحمر وتسلم الجائزة أمير سمير مسعد عياد، مدير الفرع، وسلم الجوائز للفائزين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

إنجازات البريد المصري

ومن جانبه صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بأنّ فوز البريد المصري بهذه الجائزة يمثل تجسيدًا واضحًا لما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين سواء كانت الخدمات الحكومية أو المالية أو البريدية، إضافة إلى تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على جميع إجراءات العمل وتطوير البنية التحتية، الأمر الذي ساهم في تقديم جميع الخدمات للمواطنين بشكل لائق وميسر، مشيرًا إلى أنّ هذا الفوز تم تحقيقه بالاعتماد على العاملين بالبريد المصري الذين ساهموا في تحقيق هذا التطوير الشامل الذي جعل البريد المصري مثلًا يحتذى به بين المؤسسات الحكومية.

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بقلم حسن عثمان