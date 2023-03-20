أفضل دعاء للمتوفى.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته

يحرص أهل المتوفى على الدعاء له بالرحمة والمغفرة، ويبحث الكثير منهم عن أفضل دعاء للمتوفى لترديده؛ إيمانا منهم بأهمية الدعاء للميت وفقا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث «صدقة جارية، علم ينتفع بع، ولد صالح يدعو له».

وفي هذا التقرير، توضح «الوطن» أفضل دعاء للمتوفى:

أفضل دعاء للمتوفى

الدعاء للمتوفى من الأدعية التي تهم العديد من المسلمين، خصوصا في حال كان لديهم فقيد، وهناك العديد من الأدعية التي يمكن استعمالها كأفضل دعاء للمتوفى؛ منها على سبيل المثال: «اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار».

ومن الأدعية التي تندرج تحت أفضل دعاء للمتوفى ويحرص على ترديدها بعض من المسلمين ما يلي: «اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين»، في حين يردد آخرون: «اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره».

دعاء للمتوفى وفقا لدار الإفتاء

وكانت دار الإفتاء المصرية، أشارت في بعض منشوراتها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى دعاء للمتوفى وهو: «يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها».