ربط كورنيش أخميم بسوهاج الشرقي بتكلفة 46 مليون جنيه

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، إنه يجري الآن أعمال مشروع ربط كورنيش أخميم بكورنيش سوهاج الشرقي، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، وإزالة أية معوقات، بحضور مسرولي الشركة المنفذة، ومسئولي حماية النيل، ورئيس مركز ومدينة أخميم.

تطوير مسافة 2800 متر بتكلفة 46 مليون جنيه

واستمع محافظ سوهاج إلى شرح مفصل عن المشروع، الذي يهدف إلى ربط كورنيش مدينة أخميم، بكورنيش سوهاج الشرقي، من خلال تطوير مسافة 2800 متر، بتكلفة 46 مليون جنيه، وتشمل الأعمال التكسيات الحجرية لجانب نهر النيل، والتوسعة، بالإضافة إلى أعمال الخرسانة.

أهمية المشروع في فتح متنفس طبيعي لأهالي مركز ومدينة أخميم

وأكد محافظ سوهاج، على أهمية المشروع في فتح متنفس طبيعي لأهالي مركز ومدينة أخميم، وربط مدينة أخميم بمدينة سوهاج بإمتداد الكورنيش، موجها بتكثيف الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد .