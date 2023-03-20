النائب أحمد بدوي: مصر حققت طفرة في التحول الرقمي شهد بها القاصي والداني

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة، بضرورة تشكيل لجنة للتنسيق مع الصحة والاتصالات ووزارة التعليم العالي لحصر بقية المستشفيات الحكومية والجامعية، والعمل فورا على ميكنة وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، وكذلك تشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والصحة لتحسين وتدعيم خدمات الانترنت للتيسير على المرضي وذويهم في التسهيل عليهم بإنجاز قرارات العلاج على نفقة الدولة، وضرورة الانتهاء منها خلال 24 ساعة من خلال إرسال ملفات والتقارير الطبية للمراكز الطبية المتخصصة إلكترونيا.

وأشاد خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور بحضور الدكتور هشام فاروق مستشار وزير الاتصالات للتطوير التكنولوجي واللواء دكتور أشرف عبد العليم نائب وزير الصحه لنظم المعلومات والتحول الرقمية والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بجهود الدولة المصريه التي استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة وبارزة، وحققت ثورة في ملف التحول الرقمي شهد بها القاصي والداني.

وشدد على ضرورة التنسيق إلكترونيا بين المستشفيات في حجز الحالات الحرجة سواء الذين يحتاجون إلى عنايات مركزة أو الأطفال الذين يحتاجون إلى حضانات.

وتابع أن المرحلة القادمة ستشهد انفراجه كبيرة في ملف ميكنة قرارات العلاج على نفقة الدولة، لتخفيف الأعباء عن المرضى في وصول الخدمة إليهم.