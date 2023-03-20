رئيس مجلس النواب يستقبل المحررات البرلمانيات لتهنئتهن بمناسبة أعياد المرأة

حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على تهنئة المحررات البرلمانيات بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم.

رئيس مجلس النواب يستقبل المحررات البرلمانيات

واستقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، المحررات البرلمانيات في مكتبه مساء اليوم، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب لتقديم التهنئة لهن، متمنيا لهن المزيد من التوفيق والسداد.

وأعربت المحررات البرلمانيات عن تقديرهن للتهنئة الكريمة من جانب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهن له خالص الشكر والتقدير.

وحرص المستشار الدكتور حنفي جبالي على التقاط صورة تذكارية مع المحررات البرلمانيات بمكتبه.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، استقبل بمكتبه اليوم أيضا عددا من رؤساء القطاعات من السيدات بالأمانة العامة لمجلس النواب لتقديم التهنئة لهن بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية وعيد الأم.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعتزازه وتقديره للدور الفاعل الذي تقوم به السيدات العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب بجوار زملائهن من الرجال للنهوض بمسيرة العمل تحت قيادة الأمين العام لمجلس النواب، كما أكد رئيس مجلس النواب أن المرأة شريك للرجل في مختلف الإنجازات، وتمتلك كل مقومات التفوق والنجاح والقدرة على تحمل المسؤولية وتولي المناصب القيادية بمختلف مؤسسات الدولة.

إرسال برقيات تهنئة بمناسبة أعياد المرأة

كما حرص رئيس مجلس النواب على إرسال برقيات تهنئة بمناسبة أعياد المرأة وعيد الأم لجميع السيدات العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب، أعرب فيها عن أسمى آيات العرفان والتقدير لمنبع الحكمة والتضحية ورمز العطاء وقلب الإنسانية المرأة المصرية.

ومن جانبهن، أعربت العاملات بالأمانة العامة عن بالغ سعادتهن وتقديرهن للتهنئة الكريمة من جانب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهت العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب الشكر والتقدير للقيادة السياسية لاهتمامها البالغ بتمكين المرأة المصرية والاهتمام بقضاياها.