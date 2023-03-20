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تعيين هشام عز العرب رئيسا لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي

كتب:

منى صلاح
05:42 م | الإثنين 20 مارس 2023
هشام عز العرب-

هشام عز العرب-

وافقت الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي – مصر CIB، اليوم، على قرار تعيين هشام عز العرب كرئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك.

قرار الجمعية العمومية كان متوقعا صدوره، نظرا للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها عز العرب داخل أروقة البنك.

وأعلن البنك التجاري الدولي، في نوفمبر الماضي، عودة هشام عزب العرب، كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة، بناءً على طلب مجلس الإدارة وموافقة البنك المركزي المصري.

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منى صلاح
بقلم منى صلاح

مسؤول ملف البنوك بجريدة الوطن، وحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ودبلوم الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية.