تعيين هشام عز العرب رئيسا لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي

وافقت الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي – مصر CIB، اليوم، على قرار تعيين هشام عز العرب كرئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك.

قرار الجمعية العمومية كان متوقعا صدوره، نظرا للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها عز العرب داخل أروقة البنك.

وأعلن البنك التجاري الدولي، في نوفمبر الماضي، عودة هشام عزب العرب، كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة، بناءً على طلب مجلس الإدارة وموافقة البنك المركزي المصري.