عاجل.. البنك التجاري الدولي يطرح شهادات ادخار بثلاث عملات خليجية

أعلن البنك التجاري الدولي cib مصر، منتجات إيداع جديدة «حساب جاري، شهادات ادخار ثلاثية»، بالعملات الخليجية، الريال السعودي، والريال القطري، والدرهم الإماراتي.

وتستعرض «الوطن» من خلال هذه السطور، مميزات وتفاصيل المنتجات الجديدة، من البنك التجاري الدولي cib مصر.

خصائص الحسابات الجارية

- نوع الحسابات: جاري - Classic

- العملة: الريال السعودي والقطري والدرهم الإماراتي

الحد الأدنى لفتح الحساب: 1,000

- القنوات المتاحة لفتح الحسابات: من خلال خدمة الإنترنت البنكية والخدمة المصرفية عبرالهاتف المحمول وفروع البنك.

خصائص شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت:

شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت بالريال السعودي:

- العائد: 5.25%

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 5 آلاف ريال سعودي ومضاعفات الألف ريال.

- دورية صرف العائد: شهري

شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت بالريال القطري:

- العائد: 5.25%

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 5 آلاف ريال قطري ومضاعفات الألف ريال.

- دورية صرف العائد: شهري

شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت بالدرهم الإماراتي:

- العائد: 5.25%

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 5 آلاف درهم إماراتي ومضاعفات الألف درهم.

- دورية صرف العائد: شهري.

يوضح الجدول أدناه عمولات كسر الشهادة: