تفاصيل قرض «التعليم» من البنك التجاري الدولي.. يصل لـ350 ألف جنيه

يتجه العديد من الأشخاص في الوقت الحالي، إلى القروض التعليمية للانتهاء من مسيرتهم التعليمية والتي قد تحتاج إلى أموال، ولذلك يتساءل البعض عن أبرز القروض التي توفرها العديد من البنوك في الوقت الحالي وسعر الفائدة الخاص بها.

تفاصيل قرض «التعليم» من البنك التجاري الدولي

يقدم البنك التجاري الدولي قرض التعليم لعملائه بقيمة قسط شهري تصل إلى 50% من الراتب الشهري وتتحدد تفاصيل القرض وفق ما ذكره موقع البنك الرسمي وهي كالتالي:

- قيمة تمويل تصل لـ350 ألف جنيه.

- الفائدة تصل لـ 14.5%.

- فترة سداد تصل لـ5 سنوات.

- الحصول على موافقة سريعة بأقل المستندات المطلوبة.

- الاستمتاع بوثيقة تأمين على الحياة طوال فترة التمويل.

الأوراق المطلوبة لقرض «التعليم» من البنك التجاري الدولي

يحدد البنك التجارى الدولى - مصر CIB بعض الأوراق البسيطة للحصول على القرض تستعرضها الوطن في السطور التالية:

- نسخة من بطاقة سارية للمصريين أو جواز سفر لغير المصريين.

- فاتورة حديثة لخدمات الهاتف أو الكهرباء أو الغاز (بحد أقصى ثلاثة أشهر.

- خطاب موارد بشرية حدیث أو ثلاث قسائم راتب أو كشوف حساب بنكية للعطية لأشهر السنة الماضية للعملاء غير المرتبطين بالرواتب.

- قد يتم طلب مستندات إضافية حسب الحالة.

- يتم تقديم الطلب أونلاين عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال أحد فروعنا المتواجدة في أنحاء الجمهورية.

- إحضار المستندات اللازمة للحصول على القرض.