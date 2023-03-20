رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد هيئة فولبرايت الأمريكية

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وفداً من هيئة فولبرايت الأمريكية، وذلك لبحث سبل التعاون والتبادل الثقافي والأكاديمي والبحثي بين الجانبين.

ضم وفد هيئة فولبرات كلان الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، وسارة جلال مسئول برامج الهيئة، وإيهاب عبد الوهاب مندوب وزارة التعليم العالي، بحضور الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد.

تحقيق المصلحة للخريجين والباحثين

جاء ذلك على هامش الندوة تعريفية التي عقدتها الهيئة لطلاب الدراسات العليا، وأعضاء هيئة التدريس، والخريجين والباحثين للتعريف ببرامج الهيئة، وبما يسهم في تحقيق المصلحة للباحثين والخريجيين وأعضاء هيئة التدريس.

تحسين جودة المنظومة التعليمية

وأكد رئيس جامعة المنيا على سعي الجامعة المستمر في فتح سبل وآفاق التواصل مع مختلف المؤسسات والهيئات الخارجية وإقامة علاقات شراكة قوية معها لتحقيق النفع وخدمة منتسبي الجامعة، لزيادة تنافسية ممثلي الجامعة على المستوي العالمي، والإفادة من مستوى خبراتهم فيما يقدم لهم من خلال المنح التي توفرها تلك الهيئات، بالشكل الذي يسهم في تحسين جودة المنظومة التعليمية، وتنمية قدرات الباحثين، والكوادر الجامعية لمواكبة التوسع الذي تشهده المنظومة التعليمية من افتتاح برامج تلبي احتياجات المجتمع ومتطلباته.

وأشارت الدكتورة ماجي إلى أن هيئة فولبرايت تربطها علاقة قوية بجامعة المنيا، مقدمة الشكر لرئيس جامعة المنيا ولتعاونه المثمر، لافتة إلى أنه استفاد الكثير من منتسبي الجامعة بمنح الهيئة، وتخرج من الهيئة ما يقرب من 25 مستفيدا بالمنح.