إصابة 18 عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الشرقي في المنيا

أصيب 18 عاملًا، مساء اليوم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب كمين الصفا، وتحديدا بالوصلة التي تربط الطريق الصحراوي الشرقي القديم بطريق الجيش، أمام مركز المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي واختلال عجلة القيادة.

انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الشرقي

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 8146 ن د ج، ربع نقل، بالوصلة التي تربط الطريقين الصحراوي الشرقي القديم بالجيش، في جنوب كمين الصفا بمركز المنيا.

سبب الحادث انفجار إطار السيارة

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب إنفجار الإطار الخلفي الإيسر للسيارة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 18 عاملا، وجميعهم يقيمون في قريتي الحوارتة ونزلة عبيد التابعتين للوحدة المحلية بنزلة حسين بشرق النيل في مركز المنيا.

ونُقل المصابون إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وجرى التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.