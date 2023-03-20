نائب محافظ المنيا يلتقي عددا من الطلاب قبل زيارتهم للمشروعات القومية بقرية المعصرة

التقى الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، بعدد من طلاب المدارس من فئات عمرية مختلفة، قبل زيارتهم لعدد من المشروعات القومية التي جرى تنفيذها بقرية المعصرة بمركز ملوي، وذلك بحضور الدكتور هيثم سيد عضو لجنة التعليم بمديرية التربية والتعليم.

مشروعات قومية في مختلف القطاعات

وأوضح نائب محافظ المنيا، أن تلك الزيارات تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية أثناء افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، حيث وجه بعمل رحلات ميدانية للشباب والطلاب إلى المشروعات الجديدة، وهذه الزيارات لتعريف الطلاب والطالبات بالمشروعات القومية فى مختلف القطاعات، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لديهم وتنمية روح الولاء والانتماء، واطلاعهم على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين في الريف.

المعصرة أول قرية نموذجية تكتمل مشروعاتها

وأعرب نائب المحافظ عن سعادته بلقاء الطلاب واصفا إياهم بأنهم الأمل للغد، وأهم كنوز الدولة المصرية، وقال إن قرية المعصرة زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطلع مارس الحالي لتكون أول قرية نموذجية تكتمل مشروعاتها بنسبة 100%، تشهد نهضة حضارية كبرى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة غيرت وجه الريف المصري، وأكد لهم أن ما تحققه القيادة السياسية من مشروعات قومية يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز والانتماء لوطننا الغالي.

كما حرص نائب المحافظ على إطلاع الطلاب على المشروعات القومية بمحافظة المنيا في مختلف القطاعات.

من جانبهم عبر الطلاب عن سعادتهم بما تعرفوا عليه من حجم المشروعات في محافظة المنيا في مختلف القطاعات، وخاصة في قرية المعصرة بمركز ملوي بما يساهم بشكل كبير في تغيير واقع قرى الريف المصري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية وللقيادات التنفيذية بمحافظة المنيا على الجهد المبذول.