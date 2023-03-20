أسقف المنيا يقدم كتاب «امرأة من أشروبة» خلال أيام

يقدم الأنبا مكاريوس اسقف المنيا، خلال أيام قليلة كتابًا جديدا بعنوان «إمرأة من أشروبة السيدة رومه ميخائيل أثناسيوس»، من إعداد الباحث رامي عطا صديق وملاك بشرى حنا.

ويدور الكتاب الصادر خلال أيام قليلة حول السيدة «رومه ميخائيل » أحد الأرشنات، أى رئيسة الشعب، إذ كانت ابنة أحد أشهر الشخصيات بقرية بني مزار، عرفت بتقواها الشخصية التي شهد بها الكثيرون من المسلمين والمسيحيين، تميزت بعمل الرحمة والاهتمام بالذين ليس لهم أحـد يذكرهم، كما اهتمت بعمـارة عدة كنائس، وأوقفت مساحات كبيرة من الأرض لحساب الفقراء.

كما اهتمت باحتياجات الدارسين في الكلية الإكليريكية، بل قامت لباعـة بعـض الكتـب الثمينـة مثـل ميـامـر مـار يـعـقـوب السروجي، وفي هذا الصدد نشـر الباحثـان صـور ونصـوص الخطابات المتبادلة فيما بينها وبين الأب البطريرك البابـا كيرلس الخامس، وبعض الآباء المطارنة، والأباء الكهنة، وفي هذه الخطابات يثنون عليها فيما أقدمت عليه.

ويؤكد الكتاب مكانتها لدى الجميع، حيث يقل جسدها قطار خاص من القاهرة إلى المنيا، ويجر العربة التي تحمل نعشها مجموعة من الخيول حتى مكان دفنها في أشـروبة مسقط رأس العائلة، والتي خرج منها نواب مجلس الشيوخ والعمد والوجهاء، ما جعل العائلة من أشهر العائلات في صعيد مصر.