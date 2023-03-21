تعرف على نص دعاء المولود الجديد: اللهم اجعله قرة عين والديه

دعاء المولود الجديد من الأدعية التي تهم العديد من المسلمين خاصة في حال أن يرزق العبد بمولود، أو أحد أقاربه وأحبائه يرزق بمولود، وذلك من أجل حماية هذا الطفل من الحسد أو الأذى، ويسألون الله عز وجل من خلال الدعاء أن يبارك الطفل ويحميه، وأن يكون خير رزق لوالديه، وفي هعذا التقرير توضح «الوطن» أبرز الأدعية للمولود الجديد.

دعاء المولود الجديد

وهناك العديد من الأدعية التي يستعملها المسلمون ضمن دعاء المولود الجديد، من ضمنها: «بارك الله لك في المولدة الموهوبة، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت برها، وجعلها الله مباركاً عليك وعلى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم، اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها، واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى».

دعاء المولود الجديد الأبرز

وعن دعاء المولود الجديد، فالبعض يستعمل هذا الدعاء: «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن».