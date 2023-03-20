تدريب 1200 سيدة ضمن برامج التطوير في كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والسيد عمرو البشبيشي نائب المحافظ، عن دعم جهود تمكين المرأة بالمحافظة في ظل اهتمام القيادة السياسية بمصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه جرى تدريب 1200 سيدة من الجهاز الإداري، في مختلف القطاعات والوحدات الإدارية بالمحافظة.

تدريب للسيدات علي مختلف البرامج

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن تلك البرامج تتضمن شتى التخصصات ومع عديد الجهات الحكومية المزودة لخدمات التدريب وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وعدد من الهيئات منها هيئة النيابة العامة وهيئة الإدارية، فضلا عن برامج وزارة التنمية المحلية وبرامج مركز استدامة للتدريب والتطوير.

بمناسبة يوم المرأة المصرية

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن ذلك يأتي بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، مشيراً إلى أن المحافظة حريصة على تدريب وتطوير العنصر البشري، وحازت سيدات المحافظة على اهتمام كبير من قيادات المحافظة، وسوف تستمر التدريبات بهدف تأهيل وتمكين المرأة ، وذلك تمشيا مع توجيهات الدولة المصرية.