متى تنتهي نفقة الأطفال في القانون المصري؟.. محامٍ يجيب

تشهد محاكم الأسرة يومياً العديد من النزاعات حول قضايا النفقة بين الأزواج، ويتساءل الكثيرون حول مدة النفقة وأبرز المعلومات عنها.

قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، أن نفقة الصغار يلتزم بها الأب ولا تسقط النفقة الأداء أو الإبراء منها، ولكن هل تظل النفقة مدى الحياة، الأمر قد نظمه القانون، فطبقا لنص المادة 18 مكرر ثانيا التي توجب النفقة على الأب إذا كان الصغير لا مال له وحتى سن انتهاء حضانة النساء ببلوغ الطفل 15 سنة.

مدة الحضانة

وأضاف محفوظ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه المدة قد تمتد حتى وإن امتدت الحضانة لغير الأب، وذلك إذا كان الصغير غير قادر على الكسب أو كان ذا علة مرض وتنتهي النفقة بزوال سبب وجودها مثل القدرة على الكسب أو زواج البنت وكونها في عصمة زوجها تكون نفقتها على زوجها.

مصاريف الولادة

أما مصاريف العلاج والولادة فالأب ملتزم بها حتى بعد الطلاق لأن سبب التزام الأب بمصاريف ابنه هو رابطة الأبوة وليس رابطة الزوجية بالأم، فحتى بعد الطلاق الأب ملتزم بكل مصاريف الصغير ويجوز للأم رفع دعوى قضائية بإلزام الأب بتلك المصاريف العلاجية.