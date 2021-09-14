رسالة مؤثرة جديدة لأرملة مهندس الدقهلية: «مصعبتش عليه وأنا بسأله عليك»

تعيش أسرة المهندس أحمد الشربيني، في قرية ميت عنتر مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، حالة من الحزن الشديد بعد أن اعترف صديقه بقتله، وكتبت دعاء عبد العزيز أرملة المهندس أحمد الشربيني من جديد وهي المرة الثالثة التي تكتب فيها من اختفائه في مطلع شهر سبتمبر الجاري، مطالبة بالقصاص لزوجها بعد أن أصبحت أرملة ومعها طفلين بعد 3 سنوات فقط من الزواج.

رسالة مؤثرة جديدة لأرملة المهندس أحمد عاطف

وكتب دعاء عبد العزيز على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «ارتاح أنت، وحقك جاي، يا قلبي.. الظالم اعترف وعقبال التنفيذ بالإعدام، أنت اللي كنت بتدافع عنه وبتحاول تصلح بينهم وبتسعي تجيب عياله عشان يشوفهم وهو حرمك من عيالك، وحرم عيالك منك، خلاهم يتامى، وكنان عنده سنتين وعمر سليم 8 أيام واتولد ولا أنت شوفته ولا شافك يا قلبي».

الزوجة للمتهم: مصعبش عليه كنان

وأضافت الزوجة في رسالتها: «مصعبتش عليه وأنا بسأله عليك يا أحمد وبعيط وبقوله مرجعش من وقت ما كان معاك، مصعبش عليه كنان وهو بيكلمك وبيقولك تعالي يا بابا، مصعبش عليه وأنت بتاخد منه فلوس الولادة عشان نروح للولادة تاني يوم».

وتظهر الزوجة حزنها الشديد: «خلاني أرملة الشهيد أحمد عاطف، خلاني أرملة بعد 3 سنوات جواز بس يا قلبي، 3 سنين ملحقتش أشبع منك ولا حنيتك ولا ولادك لحقوا يشبعوا منك».

وذكرت «ودعتني بمكالمة قبل ما يغدر بيك الخائن وتفارق بس مكنتش كافية للوداع، كانت دقيقه ونص، بس كأنك كنت حاسس يا قلبي وبتقولي هتوحشيني لما تروحي للولادة، شفت لما كنت بقولك ده كداب متصدقوش شفت لما كنت أقولك مالوش أمان أنت اللي كنت طيب يا حبيبي».

وتابعت «اه حاسة إن قلبي ارتاح شويه أنا لسه جاية من عندك من المقابر وارتحت لما اتكلمت معاك وزورتك جيت سمعت الخبر ارتاحت أكتر، والله يا قلبي عارفة إن عملك الطيب هيقعدلك وعارفه إن ربنا مش هيضيع حقك لأنك عمرك ما زعلت حد ولا جيت على حد طول عمرك بتخاف ربنا».

ومن جهة أخرى أمرت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية بحبس المتهم «محمد ا.» 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعترافه بارتكاب الواقعة.