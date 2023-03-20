الذهب يسجل ارتفاعات قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

حدثت هزات في سوق الذهب العالمي وكذلك سوق النفط قبل ساعات قليلة من اجتماع الفيدرالي الأمريكي للتعليق على سعر الفائدة على الدولار، والذي يؤثر على أغلب عملات العالم والمربوطة بالدولار.

ارتفاع سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وارتفع سعر أونصة الذهب (سبيكة الذهب) إلى 2000 دولار في مرة هي الأولى منذ مارس الماضي ثم سجلت تراجع لتصل إلى 1980 دولارا في ظل التخوفات من الاضطرابات التي تضرب القطاع المصرفي العالمي بعد أزمة إفلاس بنك سيليكون فالي في أمريكا بسبب رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة وإفلاس بنك آخر في سويسرا وهو بنك كريدي سيوس.

اجتماع موسع بمشاركة الفيدرالي الأمريكي

وحدث اجتماع موسع شارك فيه الفيدرالي الأمريكي مع بنك إنجلترا وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري وبنك كندا الأحد الماضي لمناقشة الإجراءات المشتركة لمواجهة الأزمات التي تواجه القطاع المصرفي وتناول الاجتماع تفاهمات توسعة تواجد السيولة الدولارية في الأسواق الفترة المقبلة من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية في العالم.

موجات مستمرة من رفع الفائدة على يد الفيدرالي الأمريكي

ورفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة على إيداع الأموال بالدولار في البنوك الأمريكية 8 مرات بدأت منذ فبراير 2022 حتى فبراير 2023 في أمر غير مسبوق من أجل مواجهة التضخم المرتفع في السوق الأمريكي وسط موجات تسريح لشركات التكنولوجيا.