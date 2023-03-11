تفاصيل إفلاس بنك سليكون فالي بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة

يمكن إرجاع تفاصيل إفلاس بنك سيلكون فالي SVB Financial Group Inc، والاستحواذ عليه من المنظمين البنكيين يوم الجمعة إلى عدد من الأسباب من بينها قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة وتضاؤل ​​الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين، وفقًا لـ رويترز.

تفاصيل إفلاس بنك سليكون فالي

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، تفاصيل إفلاس بنك سليكون فالي، وجاءت التفاصيل وفقًا لـ«رويترز» كالتالي:

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية المنخفضة منذ العام الماضي، في محاولة لمكافحة التضخم، لتقل شهية المستثمرين للمخاطرة عندما تصبح الأموال المتاحة لهم باهظة الثمن بسبب المعدلات المرتفعة، مما أثر ذلك على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وهم العملاء الأساسيون لبنك سليكون فالي، لأنه جعل مستثمريهم أكثر عزوفًا عن المخاطرة.

عملاء بنك سليكون فالي يواجهون أزمة النقد

ونظرًا لأن أسعار الفائدة المرتفعة تسببت في إغلاق سوق العروض العامة الأولية للعديد من الشركات الناشئة، وجعل جمع الأموال الخاصة أكثر تكلفة، بدأ بعض عملاء بنك وادي السيليكون في سحب الأموال لتلبية احتياجاتهم من السيولة، وهو ما بلغ ذروته في بنك سليكون فالي، الذي يبحث عن طرق هذا الأسبوع لتلبية عمليات سحب عملائه.

بنك سليكون فالي يبيع محفظة السندات

باع بنك سليكون فالي، يوم الأربعاء محفظة سندات بقيمة 21 مليار دولار، تتكون في الغالب من سندات الخزانة الأمريكية، كانت المحفظة تحقق لها في المتوسط ​​1.79٪، أي أقل بكثير من عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات والذي يبلغ حوالي 3.9٪.

انهيار بيع الأسهم

ووفقًا لـ«رويترز»، قام بعض عملاء بنك سليكون فالي بسحب أموالهم من البنك بناءً على نصيحة شركات رأس المال الاستثماري، مثل صندوق بيتر ثيل المستقبل، أثار هذا الفزع لدى المستثمرين مثل جنرال أتلانتيك أن البنك قد اصطف لبيع الأسهم، وانهارت جهود زيادة رأس المال.