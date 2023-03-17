نصائح للاستثمار إذا ثبت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.. اتجه للذهب والفضة

بعد الأزمات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الأمريكي والتي أثرت بشكل كبير على سعر الدولار الأسهم، اتجهت أنظار المستثمرين في الوقت الحالي إلى الذهب، باعتباره الأكثر ربحا في الوقت الحالي وملاذًا آمنًا للاستثمار.

وقال مايكل نوفوغراتز رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة جالاكسي ديجيتال العالمية، إن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لشراء الذهب والفضة والعملات المشفرة في الدول التي تسمح بها.

وأضاف في مقابلة مع قناة CNBC، أن التوقعات باتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها قريبا سيؤدي إلى تحول كبير للعملات الرقمية والذهب.

ونصح نوفوغراتز المستثمرين في الوقت الحالي بالاتجاه نحو شراء الذهب والفضة وكذلك العملات المشفرة، موضحا أن مؤشرات سوق السلع تشير بالفعل إلى الركود خلال الفترة المقبلة.

العملات المشفرة ارتفعت بنسبة 50%

وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 50% هذا العام على الرغم من انهيار البنوك الرئيسية التي تركز على العملات الرقمية، متجاوزة بذلك الأصول الأخرى كالأسهم والسلع الرئيسية.

يأتي الارتفاع في الأسعار هذا العام بعد انهيار عملة البيتكوين بنسبة 65% في عام 2022 بعد عدد من الانهيارات الكبيرة في المشاريع وصناديق التحوط والإفلاس وقضايا السيولة وإفلاس FTX، أحد أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم.

ولفت إلى أن الذهب الذي يُنظر إليه دائما على أنه أصل يتدفق عليه المستثمرون في أوقات اضطرابات السوق، ارتفع بنسبة تزيد قليلاً عن 3% هذا العام، خاصة وأنه الملاذ الأكثر أمانا في الاستثمار.