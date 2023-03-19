أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وتوقعات بخفض بنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار عضو شعبة الذهب في الغرف التجارية، إنّ أسعار الذهب عيار 21 سجلت نحو 2170 جنيها للجرام محليا، وسجلت الأوقية عالميا نحو 1890 دولارا.

أوضح عضو شعبة الذهب في الغرف التجارية، أنّ الأسبوع الماضي شهد إعلان بنك سيليكون فالي الأمريكي إفلاسه، ويُتوقع أن ينتقل هذا السيناريو إلى عدد من الدول الأوروبية، ويعد إفلاس بنك كبير مثل سيليكون فالي في أمريكا، مؤشرا على وجود مشكلات كبيرة في الاقتصاد الأمريكي، خاصة في ظل معاناة الاقتصاد الأمريكي، ونقص الغطاء الذهبي.

وأكد فرج، أنّ الجميع ينتظر قرار الفيدرالي الأمريكي غدا بخصوص سعر الفائدة، حيث يُتوقع أن يصدر قرارا بخفضها، مشيرا إلى أنّه سيكون هناك اتجاها عكسيا يؤثر على أسعار الذهب بشكل كبير ومن المحتمل تراجعها.

وتابع عضو شعبة الذهب، أنّ الإقبال على شراء الذهب حاليا في مصر متوسط، وأنّ الورش والمصانع تعمل حاليا على إنتاج مشغولات ذهبية خفيفة لا يتعدى وزنها جرام ونصف.