تعرف على صيغة دعاء الزواج من شخص معين: اللهم لا تحرمني سعة رحمتك

دعاء الزواج من شخص معين، من الأدعية التي يبحث عنها العديد من المسلمين تحديدا فئة الشباب، والعديد منهم يحاول استعمال هذا الدعاء ولكن باختلاف الصيغة التي يستعمل بها، وفي هذا التقرير توضح «الوطن» أفضل صيغة لدعاء دعاء الزواج من شخص معين.

دعاء الزواج من شخص معين

ويردد العديد من الشباب دعاء الزواج من شخص معين وهو: «اللهم يا مسخّر القويّ للضّعيف.. مسخر الجن والرّيح لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّ سخّر لي زوجا يخافك يا ربّ العالمين بحولك وقوّتك وعزّتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك.. اللهمّ يا حنّان يا منّان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حيّ يا قيّوم»، ضمن دعاء الززواج من شخص معين.

ودعاء الزواج من شخص معين له صيغة أخرى يرددها بعض من المسلمين وهي من الصيغ المستحبة لهذا الدعاء، وهي: «اللهم ارزقني زوجًا صالحا، واجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

دعاء الزواج من شخص معين الأبرز

وعن دعاء الزواج من شخص معين، فيمكن استعمال أي من الأدعية التالية:

- اللهم بلطيف صنعك في التسخير وخفي لطفك في التيسير الطف بي، ويسّر لي أمر الزواج وتمّمه بخير ولطف، واصرف عني السوء والشر إنك على كل شيء قدير.- اللهم زوّجنا واغننا بحلالك عن حرامك.. يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد.. ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين

- اللّهم لا تحرمني سِعة رحمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي

ويعد الدعاء التالي، دعاء الزواج من شخص معين الأبرز، وهو: «اللهم إنّي أسألك بخوفي من أن أقع بالحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي أن ترزقني زوجا صالحا يعينني في أمور ديني ودنياي فإنّك على كلّ شيء قدير»