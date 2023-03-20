مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ«كلام في السياسة»: تركيا قررت تغيير سياستها بعد عزلتها الإقليمية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تركيا وجدت بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية فيها وبالحراك من المعارضة التركية في الداخل، وتوجيه اتهامات متتالية للحزب الحاكم في تركيا أن سياساته الإقليمية أدت إلى عزلتها فقررت أن تعيد حساباتها، بأنها لم تكسب على المستوى الاستراتيجي من منطقة الشرق الأوسط أي شيء بسبب العداء والخصومة الواضحة التي كنتها لمصر والسعودية والإمارات.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة «إكسترا نيوز»: «فقررت أن تعيد ترتيب أوراقها، وكذلك الدول العربية هي الأخرى في قمة العلا أجرت مصالحة عربية عربية، ما كان في صالح الدول والشعوب العربية».

تصريحات إيجابية

وتابع: «خلال هذه التغيرات كانت تركيا تقترب من مصر وتصريحات إيجابية على أعلى مستوى، وفي هذا السياق استضافت القاهرة في مايو 2021 أول جولة مباحثات رسمية بين البلدين منذ 2013 برئاسة نواب وزير الخارجية ثم جولة أخرى في أنقرة في سبتمبر 2021، وكلا الجانبين خلال هذه المحادثات استعرضا موقفها من الخلافات في إطار العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية».

نرحب بتصريحات الوزير التركي

وأكد: «نرحب بتصريحات وزير الخارجية التركي مؤخرا على صعيد العلاقات التركية المصرية، ومن الواضح أن هناك قرارا على أعلى مستوى في تركيا لمزيد من التقارب مع مصر، وما قاله عن الشعب المصري والخلفية التاريخية للعلاقات بين الدولتين كلام إيجابي للغاية».