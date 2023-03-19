مصرع امرأة في تركيا حلمت بزلزال جديد فألقت نفسها من الشرفة

تعد ولاية «هاتاي» التركية أكثر الولايات المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة، في السادس من فبراير الماضي، مخلفا أكثر من 50 ألف قتيل في البلدين.

المواطنون الأتراك يعيشون في خوف شديد بسبب الزلزال

وبحسب ما ذكرته قناة «العربية»، اليوم الأحد، لا يزال المواطنون الأتراك يعيشون في خوف شديد بسبب قوة الزلزال والدمار الكبير الذي وقع في بلادهم، ويتذكرون الكارثة الكبرى في أدنى هزة.

وفي «هاتاي»، الولاية الواقعة في جنوب تركيا، لقيت امرأة تدعى «عائشة غولهان جيلر» حتفها، في 14 مارس الجاري، بسبب خوفها الشديد من زلزال شرق المتوسط، حيث إنها كانت في حالة ذعر دائم، واستيقظت من نومها وهي تصرخ ظنا أن هناك هزة ارتدادية، وركضت عائشة مذعورة إلى شرفة منزلها وقفزت من الطابق الثاني.

وركضت والدتها، التي تدعى «لطفيه جيلر»، خلفها في محاولة لتهدئتها، لكن لم يخطر ببالها ما ستفعله ابنتها بنفسها، لتجدها بعد ذلك أسفل المبنى على أرضية إسمنتية ملطخة بالدماء، ثم طالبت المساعدة من جيرانها لإنقاذ ابنتها، وجاءت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث على الفور، ونقلت الابنة إلى المستشفى، لكنها توفيت بعد فشل محاولات إنعاشها.

وقالت الأم لوسائل إعلام محلية: «ابنتي كانت تخشى باستمرار من وقوع الزلازل، كنا نقيم في نفس الغرفة في ذلك اليوم، وكانت الساعة حوالي 3:30 صباحا يوم الثلاثاء، استيقظت ابنتي عائشة فجأة وهي تصرخ: أمي، هناك زلزال، فلنخرج، لم أستطع فهم ما حدث، وعندما نظرت من الشرفة كانت ابنتي ميتة، ناديت الجيران وذهبت مسرعة إلى المكان الذي سقطت فيه ابنتي، ثم فقدت الوعي».

حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

يشار إلى أن زلزالا مدمرا بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، يوم 6 فبراير الماضي، مخلفا أكثر من 50 ألف قتيل، وأكثر من 100 ألف مصاب في البلدين، إلى جانب حدوث أضرار مادية تجاوزت 105 مليارات دولار في تركيا.