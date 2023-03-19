«القاهرة الإخبارية»: تركيا تستعد لانتخابات مصيرية قادمة

قال عمر أحمد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة التركية أنقرة، إنّ اليوم الأحد، ستبدأ فيه الأحزاب السياسية وكل من يريد ترشيح نفسه للانتخابات، وستستمر حتى الثالث والعشرين من مارس، مشيرًا إلى أنّ الأحزاب السياسية التي تمتلك على الأقل 20 نائبا في البرلمان يمكنها التقدم وترشيح مرشحها الرئاسي.

وأضاف أحمد، في مداخلة عبر برنامج «صباح جديد»، على قناة القاهرة الإخبارية: "الأحزاب التي لا تمتلك نوابا في البرلمان يتعين عليها أن تجمع 100 ألف صوت من المواطنين الأتراك، مدة الأشخاص الذين يتعين عليهم جمع 20 ألف صوت ستنتهي غدا، أما الأحزاب فإن مدتها ستنتهي 23 من الشهر ذاته.

وتابع بأنّ الأشخاص الذين يحتاجون 100 ألف صوت تم منحهم يوما واحدا أو يومين فقط لاستكمال هذه الإجراءات، لافتًا إلى أنه جرى الإعلان عن 5 مرشحين مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمرشح المعارض كمال أوغلو والمرشح الرئاسي السابق محرم اينجه، وهنا يبرز السؤال المهم هل سيرشح تحالف الحرية والعمل الذي يضم حزب الشعوب الديموقراطية الكردي مرشحا رئاسيا أم سيتجه إلى دعم مرشح المعارضة؟ وهذا الأمر قد يلعب دورا أساسيا في تسمية رئيس الجمهورية المقبل لتركيا.