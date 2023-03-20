ورشة عمل لرفع كفاءة أداء المراكز التكنولوجية في البحيرة «صور»

عقد اليوم ورشة عمل بمكتبة مصر العامة بدمنهور، لمناقشة آخر المستجدات ووضع الخطط والرؤى خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور ياسر أبو همام المشرف العام على المراكز التكنولوجية وأعضاء لجنة المتابعة والإشراف على المراكز ومديري المراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى مشرفى النظام وموظفي الشباك.

توحيد خطط المراكز التكنولوجية في البحيرة

وهدف اللقاء إلى عرض وتوحيد خطط عمل المراكز التكتولوجية وتبادل الخبرات ومناقشة المشكلات الفنية وكيفيه حلها، ووضع عده معايير لقياس أداء المراكز التكنولوجية خلال الفترة القادمة ووضع المراكز على بداية نقطة التميز وتحسين الجودة للوصول إلى أعلى معدلات الأداء في تأدية الخدمات للمواطنين، وكذا مناقشة الخطط الفعالة وكيفيه تنفيذها على أرض الواقع.

تحسين خدمات المراكز التكنولوجية

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالعمل على تحسين الخدمات وتطوير الأداء بالمراكز التكنولوجيه بنطاق المحافظة وسرعة الانتهاء من الأرشفة والكم المتراكم وتفعيل معاملة اليوم الواحد وتطبيق مبدأ النزاهة والشفافية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يأتي ذلك فى اطار خطة الدولة لرفع كفاءة أداء المراكز التكنولوجية وتطبيق أعلى معدلات الجوده فى تقديم الخدمات المقدمه للمواطنين