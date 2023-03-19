إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

أصيب قبل قليل 3 اشخاص بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الكيلو 4 بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجاري عمل الفحوصات الطبية داخل مستشفى وادي النطرون المركزي، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 3 أشخاص ف انقلاب سيارة ملاكي

أسفر الحادث عن إصابة كل من "طه أبو سريع طه" 47 عاما مقيم أكتوبر مصاب بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالعمود الفقري، و"حسام أشرف عبدالرازق" 27 سنة مقيم القاهرة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالعمود الفقري، وإصابة "رضا عبدالحافظ محمد" 31 سنة مقيم الجيزة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون لتلقى العلاجات والإسعافات اللازمة وجارى المتابعة مع المستشفى وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.