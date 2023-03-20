أمطار ونشاط للرياح على مدن ومراكز محافظة البحيرة «صور»

شهدت محافظة البحيرة قبل قليل، سقوط أمطار غزيرة على المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية، بينما شهدت باقي مدن المحافظة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة وانخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم في البحيرة

وعن حالة الطقس اليوم في محافظة البحيرة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلاً بارد نهارًا مع تكون الغيوم الجزئية على مدار اليوم.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية تعرض محافظة البحيرة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

طقس البحيرة اليوم

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه (2 : 3) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

كما وجهت بنشر معدات الصرف الصحي لاستيعاب كمية مياه الأمطار وسرعة رفعها لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، بالإضافة إلى مراجعة المعديات النهرية بالتزامن مع نشاط الرياح، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها.