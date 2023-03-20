الكشف مجانا على 1359 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية الهمة التابعة لمركز بيلا على مدار يومين، وشهدت القافلة الطبية تردد كبير من أهالي القرية خلال فعالياتها بالقرية للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مجلس مركز ومدينة بيلا، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسؤول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

خدمات طبية متكاملة للمواطنين

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ1359من المترددين عليها، مشيراً إلى أن القافلة شملت 12 تخصص بـ10 عيادات باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحة عامة، رمد، نسا، تنظيم أسرة، مسالك، أنف وأذن، وتقديم كافة الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية، ومعمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة، بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحي وصرف الدواء مجانًا، وتقديم خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة.

تحاليل طبية بحياة كريمة

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أجرت القافلة 206 تحليلات طبية ما بين - معمل الدم، ومعمل الطفيليات، وإجراء 54 أشعة، صرف الدواء بصورة مجانية، كما تلقى 786 مواطن ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، وضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتزامًا بأهدافها واستدامتها تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة،الضغط والسكر على 90 مواطن خلال القافلة، وذلك بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لـ7 مرضى، والتحويل على أقرب مستشفى لـ13 مريضا لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

قوافل طبية مستمرة بالقرب والمراكز

وقال الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بكفر الشيخ، إن أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بالشكر والتقدير لكلٍ من الإدارة الصحية بمركز بيلا، والوحدة الصحية بالهمة والمجلس المحلي لمركز ومدينة بيلا في كفر الشيخ، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعًا وتكاتف أدوارهم معنا وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمة مميزة في صورة مميزة ل أهالينا الكرام.