إجراء كشف بيطري على 537 من الماشية والدواجن بكفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، قافلة بيطرية بقرية «صندلا»، التابعة لمركز كفر الشيخ، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تعاون بين مديرية الطب البيطري وجامعة كفر الشيخ

جاء ذلك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، والدكتور بسيونى هليل، عميد كلية الطب البيطري، وبحضور الدكتور محمود موسى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الستار شعوط، مدير إدارة الرعاية بمديرية الطب البيطري، والدكتور عمرو حسنى، مدير عام إدارة كفر الشيخ البيطرية، والدكتور محمود غالب، والدكتورة رشا عبد الحميد، والدكتورة سحر أبو النجا.

علاج الحيوانات والطيور بالمجان

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ،إن القافلة وقّعت الكشف البيطري على 450 حالة من الدواجن، و25 حالة لقسم التناسليات، و55 حالة باطنة، و7 حالات جراحة، وجرى تقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان، مشيراً إلي أن ذلك يأتي فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ.