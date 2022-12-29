قوافل علاجية ومعارض ملابس وأثاث وخدمات طبية لغير القادرين بكفر الشيخ

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، خلال شهر ديسمبر عدد 4 قوافل علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعى، فضلاً عن تقديم خدماتها الطبية من عمليات «قلب، وعيون، وتسليم أجهزة تعويضية، وسماعات طبية»، بالاضافة إلى تنظيم عدد 4 معارض أثاث، وأجهزة كهربائية، وتوزيع ملابس جديدة على الأسر الاولى بالرعاية بقرى ونجوع كفر الشيخ.

تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة علي أهالى قرية أبو ريا

وأعلن السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أنها اختتمت عام 2022م بتنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بقاعة اللوتس استفاد من المعرض أهالى قرية أبو ريا، بمركز الرياض، بمحافظة كفرالشيخ، وذلك لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، حيث تم تنظيم المعارض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم، والاحتفال بهم، وتوزيع الملابس الجديدة عليهم، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بجميع أرجاء المحافظة.

وأوضح «مسلم»، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة والأثاث والأجهزة الكهربائية يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل العزب والنجوع، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

تنظيم 4 قوافل علاجية خلال شهر ديسمبر

ومن جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الأورمان خلال شهر ديسمبر نظمت 4 قوافل علاجية، حيث تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تماماً مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهاباً وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مروراً بجراحات الشبكية وصولاً إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، وكل ذلك بالمجان تماماً.

وأشار «شعبان»، إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والأسر الاولى بالرعاية، لافتاً إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى، وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجاً، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على ما يقرب من 33 ألف مريض، وإجراء 11 ألف و258 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 6 آلاف و251 نظارة طبية لغير القادرين.