الاحتلال الإسرائيلي يستولي على منزل أسير فلسطيني مُحرر

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، على منزل الأسير المُحرر إبراهيم أحمد أبو العز في بلدة زيتا شمال مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وذكرت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال داهمت منزل أبو العز، وأبلغته بقرار الاستيلاء على الطابقين الثاني والثالث من منزله الذي يسكنهما ولداه الأسيران محمد وعبد الباسط مع أسرتيهما، وتحويلهما إلى ثكنة عسكرية حتى إشعار آخر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر اليوم نجلي أبو العز محمد وعبد الباسط، بعد احتجاز عائلته وإخضاعها للاستجواب.

من هو الأسير المحرر؟

يشار إلى أن المحرر أبو العز أفرج عنه عام 2018، بعد أن أمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تواجدها في البلدة وفي محيط منازل المواطنين.