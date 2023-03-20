«صحة سوهاج» تشارك في احتفال الجامعة باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان

شهد اليوم الإثنين نشاطا مجتمعيا مكثفا لمديرية الصحة بسوهاج حيث نظمت الإدارة العامة لطب الأسنان فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان داخل جامعة سوهاج، بتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتحت رعاية الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج والدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتورة كريمة حامد وكيل المديرية.

وحضر الدكتور باهر نعيم مدير الإدارة العامة لطب الأسنان والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب والدكتور مصطفى عاصم ود أحمد مكي أطباء الأسنان بمديرية الصحة ، وتم خلال الفعاليات تقديم خدمات الفحص والكشف المبكر لأمراض الفم واللثة للعاملين و الطلاب.

الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

كما تم أيضاً تقديم خدمات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمشاركين.

ورشة عمل في سوهاج

وفي سياق آخر شاركت ايضا مديرية الصحة اليوم بفعاليات ورشة عمل عقدتها المنظمة الدولية لتنمية الأسرة والمجتمع ( Plan international) والتي ناقشت الأثار السلبية للممارسات التقليدية الضارة في صعيد مصر ومن بينها ختان الإناث و زواج الأطفال وغيرها من الممارسات التي ترتكب ويجري تبريرها بالإستناد إلي الثقافة أوالعادات والتقاليد.