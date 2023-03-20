مبادرة خيرية لإسعاد 100 طفل من ذوي الهمم في دمياط

نظمت مؤسسة خيرية بمحافظة دمياط احتفالية لذوي الهمم، لإدخال الفرحة والسرور على 100 طفل من ذوي الهمم.

مبادرة لذوي الهمم

وقالت سماح فرح، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم للأعمال الخيرية بمحافظة دمياط، مساء اليوم، إن مبادرة «إسعاد ذوي الهمم» من الأطفال هي النسخة الرابعة خلال هذا العام، ومن أكثر أولويات الاهتمام الأطفال من ذوي الهمم من كل انواع الاعاقات المختلفة.

دمج وتحفيز ذوي الهمم

وأضافت لـ«الوطن» أن هذه الفعاليات ترسم البهجة والسرور على قلوب أبناء دمياط من ذوي الهمم وتحفزهم إلى الدمج المجتمعي واكتشاف ذاتهم وميولهم الثقافية والفنية.

تكوين شخصية ذوي الهمم

وأشارت إلى أن هناك اهتماما بالأنشطة الفنية التي تتناسب مع طبيعتهم والتي تؤثر بشكل كبير على تكوين شخصيتهم وثقافتهم لتسهيل دمجهم في المجتمع وتيسير التعامل مع المجتمع بشكل كبير.

فقرات رياضية وثقافية

وتضمنت المبادرة العديد من الفقرات الرياضية والثقافية والفنية والتي تفاعل معها الأطفال وذويهم.

ولفتت إلى وجود عدد كبير من المتطوعين من المجتمع المدني الداعمين لمثل هذه الأنشطة والفعاليات خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

تكريم أمهات الأطفال

وجرى تكريم أمهات الأطفال من تزامناً مع احتفالات عيد الأم التي تعد لافتة إنسانية طيبة نظرا للدور العظيم الذي يقومون به مع أبنائهم لتنمية مهاراتهم ودمجهم اجتماعيا ورعايتهم.